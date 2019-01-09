19 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Цедевиту» в топ-16 Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол09 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

19 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Цедевиту» в топ-16 Еврокубка

В матче топ-16 Еврокубка петербургский «Зенит» на домашней площадке обыграл хорватскую «Цедевиту» со счетом 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Сергей Карасев (19 очков), Марко Симонович (18), Джален Рейнолдс (14) и Евгений Воронов (13).

А у гостей больше всех набрали Джейкоб Пуллен и Джастин Кобс – 18 и 16 очков соответственно.

«Зенит» одержал первую победу в топ-16 Еврокубка и вышел в лидеры группы H, а «Цедевита» расположилась на четвертой строчке, потерпев второе поражение кряду.

В следующем матче турнира подопечные Жоана Пласы 15 января примут «Морабанк» из Андорры.

#Кубок Европы#бк зенит#бк цедевита#карасев сергей#симонович марко
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