19 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Цедевиту» в топ-16 Еврокубка

Баскетбол 09 января 2019 21:56 Источник: «Советский спорт»

В матче топ-16 Еврокубка петербургский «Зенит» на домашней площадке обыграл хорватскую «Цедевиту» со счетом 98:84 (20:26, 28:18, 22:18, 28:22).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Сергей Карасев (19 очков), Марко Симонович (18), Джален Рейнолдс (14) и Евгений Воронов (13).

А у гостей больше всех набрали Джейкоб Пуллен и Джастин Кобс – 18 и 16 очков соответственно.

«Зенит» одержал первую победу в топ-16 Еврокубка и вышел в лидеры группы H, а «Цедевита» расположилась на четвертой строчке, потерпев второе поражение кряду.

В следующем матче турнира подопечные Жоана Пласы 15 января примут «Морабанк» из Андорры.