30 очков де Коло и Хиггинса помогли ЦСКА обыграть «Дарушафаку» в Евролиге

Баскетбол 09 января 2019 22:20 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде обыграл турецкую «Дарушафаку» со счетом 80:65 (25:16, 19:18, 16:15, 20:16).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Нандо де Коло (17 очков), Кори Хиггинс (13) и Серхио Родригес (11).

У хозяев паркета больше всех набрали Картал Озмызрак (13), Джереми Эванс и Джон Диблер (оба – 8).

ЦСКА одержал 13-ю победу в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Дарушафака» расположилась на 16-й строчке, потерпев 15-е поражение.

В следующем матче турнира армейцы 11 января примут «Маккаби», а команда из Турции в тот же день на выезде сыграет с «Будучностью».