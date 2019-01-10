Георгиос Барцокас: Если мы хотим выигрывать такие матчи, то должны играть намного лучше

Баскетбол 10 января 2019 22:36 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас подвел итоги матча матча регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу против «Анадолу Эфес» (72:81).

Прежде всего хочу поздравить «Эфес» с сегодняшней игрой и, в целом, с тем, какую команду им удалось собрать в этом году для участия в Евролиге. У них очень серьезный состав. Что касается нас, то если мы хотим выигрывать такие матчи, то должны играть намного лучше. Говоря лучше, я главным образом имею в виду наше созидание. Мы команда, отдающая много передач, но сегодня сделали всего 11 «ассистов», тогда как «Эфес» - 25. Мы принимали много неправильных решений при передачах и не двигали мяч, как это делаем обычно. Это не наша игра.

Думаю, у нас был шанс на победу, но для этого, повторюсь, нужно было сыграть гораздо лучше, причем как в защите, так и в нападении. Однако я не хочу жаловаться. Мы прогрессируем и играем лучше, но все-таки если мы хотим побеждать в таких матчах, нужно показывать командный баскетбол, а не индивидуальную игру, - приводит слова специалиста пресс-служба подмосковного клуба.