Димитрис Итудис: «Маккаби» – команда, способная создавать ситуации в нападении разными способами - Советский спорт
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Баскетбол11 января 2019 18:15Источник: БК ЦСКА

Димитрис Итудис: «Маккаби» – команда, способная создавать ситуации в нападении разными способами

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

– Мы проводим второй матч за три дня, потому, как обычно в таких случаях, важно быстро восстановиться, сыграть с правильными уровнем энергии и настроем.

«Маккаби» – атлетичная и агрессивная команда, обладающая талантом, команда, способная создавать ситуации в нападении разными способами. У них произошла смена на тренерском мостике, игра команды изменилась, и нам необходимо быстро подстроиться.

Надеюсь, наши болельщики добавят нам энергии, призываю всех прийти в «Мегаспорт» и поддержать команду, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА – «Маккаби» состоится сегодня, 11 января и начнется в 20:00 по московскому времени.

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