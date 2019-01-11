Димитрис Итудис: «Маккаби» – команда, способная создавать ситуации в нападении разными способами

Баскетбол 11 января 2019 18:15 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».

– Мы проводим второй матч за три дня, потому, как обычно в таких случаях, важно быстро восстановиться, сыграть с правильными уровнем энергии и настроем.

«Маккаби» – атлетичная и агрессивная команда, обладающая талантом, команда, способная создавать ситуации в нападении разными способами. У них произошла смена на тренерском мостике, игра команды изменилась, и нам необходимо быстро подстроиться.

Надеюсь, наши болельщики добавят нам энергии, призываю всех прийти в «Мегаспорт» и поддержать команду, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА – «Маккаби» состоится сегодня, 11 января и начнется в 20:00 по московскому времени.