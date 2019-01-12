Дэниэл Хэкетт: Не получалось сбить «Маккаби» с ритма, за это и поплатились - Советский спорт
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Баскетбол12 января 2019 00:18Источник: «Р-Спорт»

Дэниэл Хэкетт: Не получалось сбить «Маккаби» с ритма, за это и поплатились

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт – о поражении от «Маккаби» (76:93) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Это был тяжелый вечер для нас. У нас не получалось остановить «Маккаби», сбить с их ритма игры. За это мы поплатились.

Соперник обрел уверенность, а у нас никак не получалось навязать свою игру. Тем не менее, нам нужно сохранять позитив и сделать выводы, у нас важный матч в понедельник», - приводит слова Хэкетта «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Маккаби», одержавший седьмую победу, расположился на 11-й строчке.

В следующем матче турнира армейцы 17 января примут «Баварию», а израильтяне в тот же день встретятся с «Барселоной».

#евролига#бк цска#бк маккаби#хэкетт дэниэл
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