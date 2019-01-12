Дэниэл Хэкетт: Не получалось сбить «Маккаби» с ритма, за это и поплатились

Баскетбол 12 января 2019 00:18 Источник: «Р-Спорт»

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт – о поражении от «Маккаби» (76:93) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Это был тяжелый вечер для нас. У нас не получалось остановить «Маккаби», сбить с их ритма игры. За это мы поплатились.

Соперник обрел уверенность, а у нас никак не получалось навязать свою игру. Тем не менее, нам нужно сохранять позитив и сделать выводы, у нас важный матч в понедельник», - приводит слова Хэкетта «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Маккаби», одержавший седьмую победу, расположился на 11-й строчке.

В следующем матче турнира армейцы 17 января примут «Баварию», а израильтяне в тот же день встретятся с «Барселоной».