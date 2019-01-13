Дабл-даблы Убре и Эйтона принесли «Финиксу» победу над «Денвером»

В регулярном чемпионате НБА состоялся матч между «Финикс Санс» и «Денвер Наггетс». Матч закончился победой хозяев со счетом 102:93 (31:23, 29:24, 21:22, 21:24).
Для «Финикса» это вторая победа в последних девяти матчах.
В составе победителей и в матче самым результативным стал форвард Келли Убре, набравший 26 очков и 11 подборов. Его партнер по команде Деандре Эйтон набрал 22 очка и совершил 13 подборов.
У «Денвера» дабл-дабл совершили Никола Йокич (23 очка, 10 подборов) и Пол Миллсэп (10 очков, 11 подборов).