54 очка Нокса и Корнета не спасли «Нью-Йорк Никс» от четвертого поражения кряду - Советский спорт
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Баскетбол13 января 2019 23:53Источник: «Советский спорт»

54 очка Нокса и Корнета не спасли «Нью-Йорк Никс» от четвертого поражения кряду

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счетом 108:105 (36:24, 30:26, 17:32, 25:23).

У победителей встречи самыми результативными стали Джоэл Эмбиид (26 очков), Джей-Джей Редик (22 очка) и Бен Симмонс (20 очков, 22 подбора).

У хозяев паркета больше всех набрали Кевин Нокс (31 очко), Люк Корнет (23) и Эмманужль Мудиай (19).

«Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конфернции, а «Нью-Йорк», потерпевший четвертое поражение кряду, в ней же расположился на 13-й строчке.

#нба#бк филадельфия 76#бк нью-йорк никс
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