«Торонто» одержал победу в Вашингтоне, Ленард и Бил на двоих набрали 84 очка

Баскетбол 14 января 2019 00:15 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» на выезде во втором овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 140:138.

У победителей встречи самыми результативными стали Кавай Ленард (41 очко, 11 подборов), Паскаль Сиакам (24 очка, 19 подборов), Делон Райт (17 очков), Дэнни Грин (16 очков) и Кайл Лаури (12 очков, 11 передач).

А у хозяев паркета больше всех набрали Брэдли Бил (43 очков, 10 подборов, 15 передач), Отто Портер (27 очков), Тревор Ариза (23 очка) и Томас Брайант (18 очков, 11 подборов).

«Торонто» одержал пятую победу кряду и лидирует в Восточной конференции, а «Вашингтон» в ней же расположился на 11-й строчке.