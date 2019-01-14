«Торонто» одержал победу в Вашингтоне, Ленард и Бил на двоих набрали 84 очка - Советский спорт
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Баскетбол14 января 2019 00:15Источник: «Советский спорт»

«Торонто» одержал победу в Вашингтоне, Ленард и Бил на двоих набрали 84 очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» на выезде во втором овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 140:138.

У победителей встречи самыми результативными стали Кавай Ленард (41 очко, 11 подборов), Паскаль Сиакам (24 очка, 19 подборов), Делон Райт (17 очков), Дэнни Грин (16 очков) и Кайл Лаури (12 очков, 11 передач).

А у хозяев паркета больше всех набрали Брэдли Бил (43 очков, 10 подборов, 15 передач), Отто Портер (27 очков), Тревор Ариза (23 очка) и Томас Брайант (18 очков, 11 подборов).

«Торонто» одержал пятую победу кряду и лидирует в Восточной конференции, а «Вашингтон» в ней же расположился на 11-й строчке.

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