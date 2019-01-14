ЦСКА одержал 13-ю победу кряду в Единой лиге ВТБ, обыграв «Химки»

Баскетбол 14 января 2019 21:56 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 75:65 (21:15, 10:19, 27:11, 17:20).

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, в его активе 17 очков. А у гостей больше всех набрал Джордан Микки – 24 очка, 11 подборов.

ЦСКА одержал 13-ю победу кряду в Единой лиге ВТБ и лидирует в турнирной таблице, а «Химки» расположились на второй строчке, потерпев второе поражение в турнире.

В следующем матче армейцы 20 января на выезде сыграют с «Зенитом», а химчане в тот же день примут «Цмоки-Минск».