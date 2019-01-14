ЦСКА одержал 13-ю победу кряду в Единой лиге ВТБ, обыграв «Химки» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол14 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

ЦСКА одержал 13-ю победу кряду в Единой лиге ВТБ, обыграв «Химки»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 75:65 (21:15, 10:19, 27:11, 17:20).

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, в его активе 17 очков. А у гостей больше всех набрал Джордан Микки – 24 очка, 11 подборов.

ЦСКА одержал 13-ю победу кряду в Единой лиге ВТБ и лидирует в турнирной таблице, а «Химки» расположились на второй строчке, потерпев второе поражение в турнире.

В следующем матче армейцы 20 января на выезде сыграют с «Зенитом», а химчане в тот же день примут «Цмоки-Минск».

#единая лига втб#бк цска#бк химки
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта