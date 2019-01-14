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Баскетбол14 января 2019 23:50Источник: «Р-Спорт»

Стефан Маркович: Во второй половине допустили слишком много потерь

Защитник «Химок» Стефан Маркович – о поражении от ЦСКА (65:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Да, сегодня у нас не играли очень много ребят, но мы не можем ссылаться на это, потому что мы уже давно работаем в таких условиях. Мы давно привыкли играть не в оптимальном составе.

Просто нам нужно играть лучше, во второй половине мы допустили слишком много потерь, около сотни, мне кажется. Так нельзя выиграть матч, вот эти потери нас и привели к поражению, – приводит слова Марковича «Р-Спорт».

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