Чарльз Дженкинс: Обыграв «Фенербахче», «Химки» доказали, что могут побеждать любого соперника

Баскетбол 16 января 2019 12:37 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

В 19-м туре Евролиги подмосковная команда сыграет с «Олимпиакосом».

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс прокомментировал предстоящий матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом».

«С «Олимпиакосом» всегда тяжело играть, особенно на выезде, – приводят «Известия» слова 29-летнего американца. – Но нам уже некуда отступать, в турнирной таблице очень высокая плотность, и, чтобы пробиться в плей-офф, надо одержать как можно больше побед в оставшихся матчах.

Обыграв «Фенербахче», мы доказали, что способны выиграть у любого соперника и продолжаем бороться за выход в следующий раунд».

Напомним, матч «Олимпиакос» – «Химки» пройдет 17 января в Пирее. Начало – 22:00 (мск).

После 18 туров «Олимпиакос», одержавший 11 побед, занимает шестое место. У «Химок» семь побед и 13-е место.