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Баскетбол16 января 2019 13:00Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Швед пропустит еще две недели

Лидер «Химок» не играет с ноября.

Защитник «Химок» Алексей Швед продолжает восстановление после травмы и пропустит еще две недели, сообщают «Известия».

30-летний Швед получил перелом мизинца 23 ноября в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (84:83).

Таким образом, Швед не сможет помочь команде в матчах Евролиги с «Олимпиакосом» и «Баварией», а также играх Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» и «Автодором».

После травмы своего лидера «Химки» провели девять матчей в Евролиге, в которых одержали четыре победы при пяти поражениях.

В нынешнем сезоне в восьми матчах турнира Швед в среднем набирал 25,3 очка, делал 3,0 подбора и 7,4 результативные передачи.

#евролига#бк химки#швед алексей
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