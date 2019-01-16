«Нижний Новгород» проиграл турецкому «Банвиту» в Лиге чемпионов ФИБА - Советский спорт
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Баскетбол16 января 2019 21:11Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

«Нижний Новгород» проиграл турецкому «Банвиту» в Лиге чемпионов ФИБА

«Нижний Новгород» уступил «Банвиту» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов ФИБА.

Встреча группы А, прошедшая в России, завершилась поражением «Нижнего Новгорода» со счетом 72:75.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Банвита» Гэри Нил, он набрал 21 очко. Больше всех в «Нижнем Новгороде» набрал разыгрывающий Кендрик Перри (15 очков).

«Банвит» с семью победами в одиннадцати матчах идет на третьем месте в турнирной таблице группы А. «Нижний Новгород» проиграл в шестой раз в одиннадцати играх и идет в группе 4-м.

#лига чемпионов фиба#бк нижний новгород#бк банвит
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