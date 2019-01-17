Георгиос Барцокас: «Олимпиакос» – сильный и опытный соперник, особенно на своей площадке - Советский спорт
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Баскетбол17 января 2019 18:14Источник: БК «Химки»

Георгиос Барцокас: «Олимпиакос» – сильный и опытный соперник, особенно на своей площадке

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом».

– «Олимпиакос» пытается попасть в четверку лучших команд. Это сильный и опытный соперник, особенно на своей площадке.

У этой команды три самых результативных игрока (Милутинов, Принтезис и Ледэй) представляют переднюю линию, это отличает их от остальных клубов.

В связи с этим нам нужно сыграть сильно именно под кольцом и постараться «защитить» свою «краску», – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Олимпиакос» – «Химки» состоится сегодня, 17 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

#евролига#бк химки#бк олимпиакос#барцокас георгиос
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