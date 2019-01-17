ЦСКА обыграл «Баварию» в домашнем матче Евролиги

Баскетбол 17 января 2019 21:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В дворце «Мегаспорт» состоялся матч 19-го тура Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Баварию».

Матч закончился победой армейцев со счетом 77:70 (13:20, 22:17, 17:20, 25:13).

Самым результативным в составе ЦСКА стал форвард Уилл Клайберн, который набрал 20 очков. У «Баварии» больше всех набрали Нихад Джежович и Петтери Копонен – по 12 баллов.

После 19 туров Евролиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Фенербахче» и «Реалу», идущими первым и вторым соответственно. «Бавария» расположилась на седьмой позиции.

В 20-м туре армейцы сыграют на выезде с «Барселоной» 25 января, а «Бавария» в этот же день встретится с «Химками» в Мытищах.