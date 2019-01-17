«Химки» на выезде проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге - Советский спорт
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Баскетбол17 января 2019 23:42Источник: «Советский спорт»

«Химки» на выезде проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге

В матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на арене «Дружбы и и Мира» в городе Пирей уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 57:71 (11:20, 11:12, 14:23, 21:16).

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Джордан Микки, в его активе 21 очко и семь подборов.

У хозяев паркета больше всех набрали Костас Папаниколау, Александр Везенков (по 14 очков) и Никола Милутинов (13).

«Химки» потерпели второе поражение кряду в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Олимпиакос» расположился на пятой строчке, одержав 12-ю победу.

В следующем матче турнира химчане 25 января примут «Баварию», а греки днем ранее на выезде сыграют с «Фенербахче».

#евролига#бк химки#бк олимпиакос#мики джордан
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