Жоан Пласа: Матч с ЦСКА – как восхождение на вершину

Баскетбол 20 января 2019 14:05 Источник: Единая лига ВТБ Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Зенита» испанец Жоан Пласа накануне матча с ЦСКА пообещал болельщикам, что его команда будет биться за победу.

- Знаю, что два последних сезона "Зенит" побеждал ЦСКА дома. Конечно, мне бы хотелось повторить этот результат. Никому не надо объяснять, какой силы команда у армейцев. Могу гарантировать нашим болельщикам, что будем биться.

Для нас матч с ЦСКА – это как восхождение на вершину. В матчах с такими соперниками ты можешь одержать победу только если на высоком уровне проведешь все 40 минут, – цитирует Пласу официальный сайт Лиги ВТБ.

Матч "Зенит" - ЦСКА начнется 20 января в 18:00 мск.