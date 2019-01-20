Димитрис Итудис: После смены тренера в системе игры «Зенита» многое изменилось

Баскетбол 20 января 2019 14:31 Источник: БК ЦСКА Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

- «Зенит» недавно сменил тренера, а потому многое изменилось в их игровой системе, как в нападении, так и в защите. Мы с большим уважением относимся к «Зениту», это команда, обладающая большим талантом, действующая агрессивно, против нее всегда трудно играть на выезде.

Мы продолжаем идти по нашему плотному расписанию. После загруженной недели мы начинаем серию из трех выездных матчей, после Санкт-Петербурга нам предстоит посетить Барселону и Минск. Продолжаем работать над нашей игрой на обеих половинах площадки, уверен, наша усердная работа принесет плоды, - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч "Зенит" - ЦСКА начнется 20 января в 18:00 по московскому времени.