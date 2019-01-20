«Енисей» нанес «Астане» третье поражение подряд

Баскетбол 20 января 2019 14:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Самыми результативными стали американцы Хортон и О’Брайен, набравшие по 21 очку.

«Енисей» выиграл у «Енисея» (93:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на «Арене-Север» в Красноярске.

Самыми результативными игроками матча стали американские легионеры гостей Кеннет Хортон и Джей Джей О’Брайен, набравшие по 21 очку. На счету Хортона также девять подборов. В составе «Енисея» 17 очков на счету Д’Анджело Харрисона.

«Астана» потерпела третье поражение подряд и упустила шанс опередить «Зенит», оставшись на шестом месте. «Енисей» с пятью победами занимает десятую позицию.

В своих следующих матчах 26 января «Енисей» сыграет в гостях с «Зелена-Гурой», а 27 января «Астана» примет ВЭФ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) – «Астана» (Астана) – 93:84 (26:24, 29:22, 17:16, 21:22)

«Енисей»: Харрисон (17), Мейерс (15), Захаров (14).

«Астана»: Хортон (21), О’Брайен (21), Дженкинс (15).