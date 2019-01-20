«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

Армейцы проиграли в Санкт-Петербурге в третий раз подряд.
«Зенит» выиграл у ЦСКА (93:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 21 очко. В составе ЦСКА разыгрывающий Серхио Родригес отметился 15 очками, на счету центрового Джоэля Боломбоя дабл-дабл (10 очков + 12 подборов).
Таким образом, ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ в нынешнем сезоне. При этом армейцы проигрывают в Санкт-Петербурге в третьем сезоне подряд.
В своих следующих матчах в турнире 27 января «Зенит» сыграет в гостях с «Калевом», а ЦСКА – с «Цмоки-Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 93:86 (34:24, 18:20, 20:22, 21:18)
«Зенит»: Рейнольдс (21), Скрабб (17), Симонович (15).
ЦСКА: Родригес (15), Де Коло (13), Кулагин (13).