Димитрис Итудис: Я действительно коснулся арбитра, но сказал ему только то, что остановилось время - Советский спорт
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Баскетбол20 января 2019 21:31Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Димитрис Итудис: Я действительно коснулся арбитра, но сказал ему только то, что остановилось время

В четвертой четверти матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА получил технический фол.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о спорном эпизоде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (86:93) в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В четвертой четверти во время атаки хозяев, которые вели в этот момент с разницей в три очка, остановился таймер, о чем греческий специалист стал активно сигнализировать арбитрам, в результате чего получил технический фол.

«Сегодня во время броска остановились счетчик 24 секунд на атаку и счетчик времени в четверти, – приводит «Р-Спорт» слова Итудиса. – В прошлом году в этом же зале случилось то же самое. В подобном случае кто-то из судей обязан остановить игру.

Все, что было после сбоя, уже не имеет значения. Я указал на это и получил технический фол, а «Зенит» получил право на штрафной бросок. Я действительно коснулся арбитра, но все, что я сказал ему, то, что остановилось время».

Напомним, ЦСКА проиграл в Санкт-Петербурге в третьем сезоне подряд и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ.

#единая лига втб#бк цска#бк зенит#итудис димитрис
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