Куртинайтис может снова возглавить «Химки» - Советский спорт
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Баскетбол21 января 2019 14:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Куртинайтис может снова возглавить «Химки»

Литовский журналист Донатас Урбонас в своем твиттере сообщил, что тренер Римас Куртинайтис в ближайшее время может вновь возглавить «Химки».

58-летний специалист работал с подмосковным клубом с 2011 по 2016 год. Его последним местом работы был литовский клуб «Летувос Ритас», который он покинул в 2018 году.

На данный момент «Химки» возглавляет с 2017 года Георгиос Барцокас.

«Химки» идет на втором месте в Единой лиге ВТБ, а в Евролиге занимает 13-ю позицию.

#бк химки#куртинайтис римас#барцокас георгиос#единая лига втб
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