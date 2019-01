Куртинайтис может снова возглавить «Химки»

Литовский журналист Донатас Урбонас в своем твиттере сообщил, что тренер Римас Куртинайтис в ближайшее время может вновь возглавить «Химки».

58-летний специалист работал с подмосковным клубом с 2011 по 2016 год. Его последним местом работы был литовский клуб «Летувос Ритас», который он покинул в 2018 году.

Rimas Kurtinaitis is close to sign with Khimki Moscow, I was told by sources close to the team.