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Баскетбол21 января 2019 18:16Источник: БК «Химки»

Павел Астахов: Мы ценим вклад Барцокаса в развитие клуба

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов – о расторжении контракта с главным тренером команды Георгиосом Барцокасом по причине неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.

– Прежде всего, хотел бы поблагодарить Георгиоса Барцокаса за совместную работу. Под его руководством «Химки» в прошлом сезоне показали лучший результат в своей истории в Евролиге – вышли в плей-офф. Мы ценим вклад Барцокаса в развитие клуба.

К сожалению, в нынешнем сезоне результаты команды не соответствуют ожиданиям руководства, спонсоров и болельщиков. Мы отчетливо понимаем, что проблемы внутри команды не ограничиваются только ролью и действиями главного тренера. Но для того, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля и вдохнуть новую жизнь в команду, мы приняли это непростое решение.

Желаю Георгиосу Барцокасу дальнейших успехов на его жизненном пути, – приводит слова Астахова официальный сайт «Химок».

Напомним, греческий специалист возглавлял подмосковную команду с июня 2017 года. Под руководством Барцокаса «Химки» в прошлом сезоне вышли в плей-офф Евролиги и заняли второе место в Единой Лиге ВТБ.

#единая лига втб#бк химки#барцокас георгиос#астахов павел
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