Дабл-дабл Уэстбрука и 31 очко Джорджа помогли «Оклахоме» обыграть «Никс»

Баскетбол 21 января 2019 23:56 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счетом 127:109 (34:16, 33:31, 36:35, 24:27).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Пол Джордж (31 очко), Деннис Шредер (17), Расселл Уэстбрук (17 очков, 10 подборов), Абель Надер и Джерами Грант (по 16 очков).

А у хозяев паркета больше всех набрали Тим Хардуэй-младший (23 очка), Алонзо Трир (16) и Эммануэль Мудиай (14).

«Оклахома» одержала вторую победу кряду, 28 – в сезоне и занимает третье место в Западной конференции, а «Никс», потерпевшие поражение в шестой игре подряд, расположились на 14-й строчке на Востоке.