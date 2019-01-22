Римас Куртинайтис: «Химкам» можно играть быстрее и показывать более атлетичный баскетбол

Баскетбол 22 января 2019 15:03 Источник: БК «Химки» Автор: Сметанникова Дарья

Новый главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал свое возвращение в подмосковную команду.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие, потому что нечасто встречаются случаи, когда тренер уезжает из команды и потом приезжает снова.

Какие чувства? Словно я вернулся домой, ведь именно с «Химками» я добился очень неплохих результатов. За пять лет, которые я провел в клубе, мы выиграли два Кубка Европы и одну Лигу ВТБ. Одним словом, чувства очень хорошие. Рад, что мне доверили руководство командой. Думаю, мы продолжим успешно выступать, как пару лет назад.

Команда у нас хорошая, и в некоторых матчах игра была очень интересной. Как это обычно бывает, в некоторых играх не повезло, все решило какое-то очко, однако потенциал у команды есть, потому что игроки – молодые и физически сильные парни. Думаю, можно играть быстрее и показывать более атлетичный баскетбол. Конечно, очень жаль, что сейчас нам не могут помочь Алексей Швед и Энтони Гилл, которые травмированы. Это ведущие игроки команды, но я думаю, что все наладится. Нам нужно и без них выстоять в ближайших матчах, что мы и постараемся сделать», - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.

58-летний специалист работал с подмосковным клубом с 2011 по 2016 год. Его последним местом работы был литовский клуб «Летувос Ритас», который он покинул в 2018 году.

«Химки» идет на втором месте в Единой лиге ВТБ, а в Евролиге занимает 13-ю позицию.