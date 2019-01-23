Зоран Лукич: Может показаться, что «Ле-Ман» легко обыграл нас, но все было иначе

Баскетбол 23 января 2019 12:08 Источник: БК «Нижний Новгород» Автор: Липкин Антон

«Нижний Новгород» проиграл во Франции в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Ле-Мана» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ле-Маном» (74:89).

«Если смотреть по счету, то может показаться, что «Ле-Ман» легко обыграл нас, – приводит слова Лукича официальный сайт клуба. – Но на площадке все было немного иначе.

В первой половине мы не выпускали игру из-под контроля, к сожалению, ближе к ее концовке позволили сопернику забить несколько легких бросков и дали им уйти на перерыв с разницей в одно очко.

Во второй половине французы начали действовать более агрессивно, попали важные мячи, при этом отрабатывали в защите и закономерно победили».

В составе «Нижнего Новгорода» по 22 очка набрали атакующий защитник Евгений Бабурин и центровой Владимир Драгичевич.

После 12 туров «Нижний Новгород» занимает четвертое место в группе A. В 13-м туре 29 января команда примет «Вентспилс».