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Баскетбол23 января 2019 16:18Источник: «Известия»Автор: Спирин Дмитрий

Моня может сыграть с «Баварией», Швед пропустит игру

Капитан «Химок» Сергей Моня сыграет в домашнем матче команды в Евролиге против мюнхенской «Баварии».

«С Сергеем все в порядке. Он будет в строю в игре с «Баварией», – отметил «Известиям» защитник «Химок» Его Вяльцев.

Из-за высокой температуры Моня не смог принять участие в игре с «Олимпиакосом», а также встречах с ЦСКА и «Цмоки-Минском» в Лиге ВТБ.

«Швед работает индивидуально, в контакте пока нет. Насчет сроков мне сложно что-то сказать. Надеюсь, что в феврале он приступит к тренировкам, а там уже будет видно. Прэтер также пока занимается по индивидуальной программе. Его процесс восстановления действительно затянулся. Вопрос о нем лучше адресовать медицинскому штабу «Химок», – добавил Вяльцев.

#моня сергей#бк химки#бк бавария#евролига#швед алексей
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