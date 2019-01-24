Римас Куртинайтис: Возвращение в «Химки» - для меня большой вызов

Баскетбол 24 января 2019 17:05 Источник: БК «Химки» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча Евролиги с «Баварией».

- «Возвращение в "Химки" – для меня большой вызов, но в жизни я вызовы принимаю. У нас много матчей, все они важны, и на каждую игру мы смотрим как на финальную. Исторически «Химки» у «Баварии» еще не выигрывали, и этот факт будет являться для нас дополнительной мотивацией. Думаю, мы неплохо готовы и надеемся обыграть немцев.

В межсезонье тренер «Баварии» Радонич пригласил нескольких игроков из своей бывшей команды «Црвены Звезды». Они уже давно играют вместе, показывают хороший командный баскетбол в защите, отлично понимают друг друга. Также в их составе есть индивидуально сильные игроки Джедович и Уильямс, которым помогают другие баскетболисты. Командная игра и сильные лидеры делают их грозным соперником, да и весь сезон они играют здорово, - цитирует Куртинайтиса официальный сайт "Химок".

На посту главного тренера команды Куртинайтис сменил греческого специалиста Георгиоса Барцокаса.