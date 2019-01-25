Серхио Родригес: Хотим вернуться на путь побед. Для нас это важно

Баскетбол 25 января 2019 00:22 Источник: БК ЦСКА

Защитник ЦСКА Серхио Родригес – о предстоящем матче Евролиги с «Барселоной».

«Барселона» – хорошая команда, которая все делает правильно в этом сезоне. По тому, как они прогрессируют, видно, что команда здорово работает.

В Palau Blaugrana всегда тяжело играть. Мы прилетаем сюда после поражения в Санкт-Петербурге, у нас есть травмы, но мы хотим вернуться на путь побед. Для нас это важно.

В Евролиге ничто не дается легко, знаем, что будет очень трудно, и мы будем готовы к происходящему с первых минут», – приводит слова Родригеса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Барселона» – ЦСКА состоится сегодня, 25 января и начнется в 23:00 по московскому времени.