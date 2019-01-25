Алексей Саврасенко: Фридзон обрел «вторую молодость»

Баскетбол 25 января 2019 10:59 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Защитник «Локомотива-Кубани» демонстрирует результативную игру в январе.

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко оценил игру капитана команды Виталия Фридзона.

«Виталий обрел «вторую молодость» и показывает в последних играх высочайший уровень, – приводят «Известия» слова Саврасенко. – На моей памяти он так же самоотверженно и результативно играл во время выступления за «Химки» (2004-2013). Надеюсь, что Фридзон продолжит радовать наших болельщиков высокой стабильностью».

Напомним, в среду в матче с немецким «Ульмом» (88:76), по итогам которого «Локомотив-Кубань» досрочно вышел в плей-офф Еврокубка, 33-летний Фридзон набрал десять очков. А на прошлой неделе в игре с «Ульмом» в гостях (84:81) на его счету было 24 очка.