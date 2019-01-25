Евгений Богачев: УНИКС пока рано поздравлять с выходом в плей-офф Еврокубка - Советский спорт
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Баскетбол25 января 2019 11:09Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Евгений Богачев: УНИКС пока рано поздравлять с выходом в плей-офф Еврокубка

Команде из Казани нужно одержать еще одну победу для гарантированного места в ¼ финала.

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал выступление команды в Еврокубке.

«Нас пока рано поздравлять – для выхода в следующий раунд надо выиграть еще одну игру, – приводят «Известия» слова Богачева. – Соперники у нас серьезные, поэтому будет непросто. Пока идем неплохо, верной дорогой, но проблем хватает.

У УНИКСа очень напряженный график – уже 26 января мы играем с «Нижним Новгородом», а 30-го важнейший матч с «Зенитом». К тому же у нас много больных, травмированных».

Напомним, УНИКС одержал три победы в четырех матчах и занимает второе место в группе H топ-16 Еврокубка.

В пятом туре 30 января команда сыграет в гостях с «Зенитом», который идет на третьем месте с одной победой.

В первом матче между российскими клубами в Казани УНИКС одержал победу с минимальной разницей в счете (68:67).

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