«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге, уступив дома «Баварии»

Баскетбол 25 января 2019 21:53 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на домашней площадке уступили немецкой «Баварии» со счетом 60:71 (28:10, 12:25, 10:21, 10:15).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостевой команды Деррик Уильямс, в его активе 20 очков. Его партнер по команде Владимир Лучич записал на свой счет 15 очков, а Нихад Жедович – 10.

В составе хозяев паркета больше всех набрали Мальком Томас (13 очков, 10 подборов) и Джордан Мики (13 очков).

«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Бавария» поднялась на седьмую строчку, одержав десятую победу.

В следующем матче турнира российская команда 31 января примет «Жальгирис», а немцы в тот же день сыграют с «Фенербахче».