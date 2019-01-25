«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге, уступив дома «Баварии» - Советский спорт
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Баскетбол25 января 2019 21:53Источник: «Советский спорт»

«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге, уступив дома «Баварии»

В матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на домашней площадке уступили немецкой «Баварии» со счетом 60:71 (28:10, 12:25, 10:21, 10:15).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостевой команды Деррик Уильямс, в его активе 20 очков. Его партнер по команде Владимир Лучич записал на свой счет 15 очков, а Нихад Жедович – 10.

В составе хозяев паркета больше всех набрали Мальком Томас (13 очков, 10 подборов) и Джордан Мики (13 очков).

«Химки» потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Бавария» поднялась на седьмую строчку, одержав десятую победу.

В следующем матче турнира российская команда 31 января примет «Жальгирис», а немцы в тот же день сыграют с «Фенербахче».

#евролига#бк химки#бк бавария
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