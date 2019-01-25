Римас Куртинайтис: «Бавария» была сильнее ментально и морально, а нам не хватило везения

Баскетбол 25 января 2019 22:43 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о поражении от «Баварии» (60:71) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– «Бавария» была сильнее ментально и морально, смогла вернуться в игру, уступая 18 очков, у нас были проблемы в нападении, не смогли сыграть так, как я хотел.

Первая четверть была отличной не только в нападении, но и в защите. Мы хорошо защищались, думаю, сегодня чуть не хватило везения.

Соперник был настроен на трехочковые броски, а мы не смогли хорошо реализовать такие броски, попали только 3 раза из 21, – приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».