Римас Куртинайтис: «Бавария» была сильнее ментально и морально, а нам не хватило везения

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о поражении от «Баварии» (60:71) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
– «Бавария» была сильнее ментально и морально, смогла вернуться в игру, уступая 18 очков, у нас были проблемы в нападении, не смогли сыграть так, как я хотел.
Первая четверть была отличной не только в нападении, но и в защите. Мы хорошо защищались, думаю, сегодня чуть не хватило везения.
Соперник был настроен на трехочковые броски, а мы не смогли хорошо реализовать такие броски, попали только 3 раза из 21, – приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».