Римас Куртинайтис: «Бавария» была сильнее ментально и морально, а нам не хватило везения - Советский спорт
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Баскетбол25 января 2019 22:43Источник: «Р-Спорт»

Римас Куртинайтис: «Бавария» была сильнее ментально и морально, а нам не хватило везения

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о поражении от «Баварии» (60:71) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– «Бавария» была сильнее ментально и морально, смогла вернуться в игру, уступая 18 очков, у нас были проблемы в нападении, не смогли сыграть так, как я хотел.

Первая четверть была отличной не только в нападении, но и в защите. Мы хорошо защищались, думаю, сегодня чуть не хватило везения.

Соперник был настроен на трехочковые броски, а мы не смогли хорошо реализовать такие броски, попали только 3 раза из 21, – приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

#евролига#бк химки#бк бавария#куртинайтис римас
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