Димитрис Итудис: Я счастлив, что ЦСКА вернулся на победный путь

Баскетбол 26 января 2019 07:10 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА победил в гостях «Барселону».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Барселоной» (84:76) в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Хотел бы поздравить команду с победой, с показанной борьбой, с проявленным духом, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Мы играли против отличной, мотивированной команды. Думаю, в целом матч получился зрелищным для любителей баскетбола.

Мы контролировали большую часть встречи. Понятно, у соперников получилась хорошая третья четверть, в которой они попали важные мячи на последних секундах владений. Это придало им энергии, к тому же им удалось несколько раз хорошо отзащищаться. У нас случились несколько невынужденных ошибок, но самое важное – и это можно было увидеть в глазах игроков – мы сохраняли настрой, верили друг в друга и в наш план. Мы здорово исполнили многие вещи.

Определенно я счастлив тому, что мы вернулись на победный путь, обыграли команду с большими амбициями, качеством, габаритами, к тому же, игравшую дома. Это говорит многое о реакции со стороны игроков, и я еще раз их с этим поздравляю».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 25 очков.

ЦСКА остается на третьем месте в регулярном чемпионате и в 21-м туре 1 февраля сыграет дома с «Будучностью».