Зубков сломал нос в матче с «Баварией»

Баскетбол 26 января 2019 11:20 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

В четвертой четверти форвард «Химок» получил удар в лицо.

Форвард «Химок» Андрей Зубков травмировал нос в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (60:71).

В четвертой четверти 27-летний Зубков получил удар в лицо. Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам обследования у игрока был зафиксирован перелом носа. О сроках восстановления будет сообщено позднее.

Отметим, что в матче с «Баварией» Зубков вышел в стартовой пятерке и набрал восемь очков.

Теперь 28 января «Химки» сыграют в гостях с «Автодором» в Единой лиге ВТБ, а 31 января – примут «Жальгирис» в Евролиге.

В 15 матчах Евролиги Зубков в среднем проводил на паркете 12 минут 58 секунд, набирал 3,5 очка, а также делал 2,3 подбора и 0,7 результативной передачи.