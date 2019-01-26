Зубков сломал нос в матче с «Баварией» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол26 января 2019 11:20Источник: БК «Химки»Автор: Липкин Антон

Зубков сломал нос в матче с «Баварией»

В четвертой четверти форвард «Химок» получил удар в лицо.

Форвард «Химок» Андрей Зубков травмировал нос в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (60:71).

В четвертой четверти 27-летний Зубков получил удар в лицо. Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам обследования у игрока был зафиксирован перелом носа. О сроках восстановления будет сообщено позднее.

Отметим, что в матче с «Баварией» Зубков вышел в стартовой пятерке и набрал восемь очков.

Теперь 28 января «Химки» сыграют в гостях с «Автодором» в Единой лиге ВТБ, а 31 января – примут «Жальгирис» в Евролиге.

В 15 матчах Евролиги Зубков в среднем проводил на паркете 12 минут 58 секунд, набирал 3,5 очка, а также делал 2,3 подбора и 0,7 результативной передачи.

#евролига#бк химки#бк бавария#зубков андрей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта