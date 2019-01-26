«Нижний Новгород» прервал победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол26 января 2019 19:54Источник: «Советский спорт»

«Нижний Новгород» прервал победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашней площадке обыграл казанский УНИКС со счетом 91:85 (13:12, 18:26, 38:25, 22:22).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Кендрик Перри (27 очков), Кристофер Черапович (15) и Владимир Драгичевич (12).

У гостей больше всех набрали Эрик Макколлум (18) и Мелвин Эджим (14 + 10 подборов).

УНИКС прервал победную серию из пяти игр, потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице, а «НН» расположился на седьмой строчке одержав вторую победу кряду и седьмую в сезоне.

В следующем матче турнира нижегородцы 2 февраля на выезде сыграют с «Пармой», а казанцы в тот же день встретятся с командой «Цмоки-Минск».

#единая лига втб#бк нижний новгород#бк уникс
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