«Нижний Новгород» прервал победную серию УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Баскетбол 26 января 2019 19:54 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашней площадке обыграл казанский УНИКС со счетом 91:85 (13:12, 18:26, 38:25, 22:22).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Кендрик Перри (27 очков), Кристофер Черапович (15) и Владимир Драгичевич (12).

У гостей больше всех набрали Эрик Макколлум (18) и Мелвин Эджим (14 + 10 подборов).

УНИКС прервал победную серию из пяти игр, потерпел третье поражение в Единой лиге ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице, а «НН» расположился на седьмой строчке одержав вторую победу кряду и седьмую в сезоне.

В следующем матче турнира нижегородцы 2 февраля на выезде сыграют с «Пармой», а казанцы в тот же день встретятся с командой «Цмоки-Минск».