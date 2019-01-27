ЦСКА на выезде разгромил «Цмоки Минск», Хэкетт забил все броски

Баскетбол 27 января 2019 17:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Абушкин Руслан

«Цмоки Минск» на домашнем паркете уступил московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 61:101 (16:23, 11:20, 15:28, 19:30).

Самым результативным в составе армейцев стал итальянский защитник Дэниэл Хэкетт, набравший 24 очка. Стоит отметить стопроцентную реализацию игрока – 2/2 (штрафные), 2/2 (двухочковые), 6/6 (трехочковые).

У команды из Белоруссии 19 очков набрал форвард Виталий Лютыч.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, одержав 14 побед в 15 матчах. «Цмоки Минск» идет на последнем 14-м месте – две победы и 12 поражений.

30 января москвичи примут у себя клуб «Зелена Гура», а минчане 2 февраля сыграют дома с УНИКСом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки Минск» – ЦСКА – 61:101 (16:23, 11:20, 15:28, 19:30)

«Цмоки Минск»: Саддлер (6 + 3 пд + 5 гп + 4 пт), Мещеряков (5 + 2 пх), Лютыч (19 + 3 пд + 2 гп), Сарикопулос (9 + 3 пд + 2 гп + 2 пх), Кудрявцев (9 + 3 гп + 3 пт) – старт; Ситник (2 + 3 пд + 2 гп), Тростинецкий (2 + 3 пт), Вабищевич (0), Вашкевич (0), Раш (5), Полещук (4 + 3 пд)

ЦСКА: Боломбой (16 + 4 пд + 2 пх), Питерс (3 пд), Ухов (8 + 3 гп + 3 пт), Родригес (12 + 4 гп), Курбанов (0) – старт; Де Коло (10 + 6 гп), Антонов (9), Воронцевич (7), Клайберн (4 + 3 пх), Хэкетт (24 + 6 гп), Лопатин (7), Хайнс (4)