Итудис вышел на первое место по количеству побед в Единой лиге ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол28 января 2019 18:22Источник: Единая лига ВТБ

Итудис вышел на первое место по количеству побед в Единой лиге ВТБ

В воскресенье, 27 января, ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:61.

Благодаря этой победе главный тренер московской команды Димитрис Итудис единолично вышел на первое место в истории Единой лиги ВТБ по количеству побед. Теперь на счету греческого специалиста уже 141 победа.

Греческий наставник обошел Евгения Пашутина, на счету которого 140 побед. Третье место среди самых побеждающих тренеров лиги занимает Василий Карасев со 122-мя победами.

#единая лига втб#итудис димитрис#бк цска
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