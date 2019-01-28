Итудис вышел на первое место по количеству побед в Единой лиге ВТБ

В воскресенье, 27 января, ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:61.
Благодаря этой победе главный тренер московской команды Димитрис Итудис единолично вышел на первое место в истории Единой лиги ВТБ по количеству побед. Теперь на счету греческого специалиста уже 141 победа.
Греческий наставник обошел Евгения Пашутина, на счету которого 140 побед. Третье место среди самых побеждающих тренеров лиги занимает Василий Карасев со 122-мя победами.
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Димитрис Итудис стал самым побеждающим тренером в истории Лиги! ⠀ ⠀ Dimitris Itoudis became the winningest coach in VTB League history! ⠀
Публикация от Единая Лига ВТБ | VTB League (@vtbleague)