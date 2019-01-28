Итудис вышел на первое место по количеству побед в Единой лиге ВТБ

Баскетбол 28 января 2019 18:22 Источник: Единая лига ВТБ

В воскресенье, 27 января, ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:61.

Благодаря этой победе главный тренер московской команды Димитрис Итудис единолично вышел на первое место в истории Единой лиги ВТБ по количеству побед. Теперь на счету греческого специалиста уже 141 победа.

Греческий наставник обошел Евгения Пашутина, на счету которого 140 побед. Третье место среди самых побеждающих тренеров лиги занимает Василий Карасев со 122-мя победами.