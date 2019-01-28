Дабл-дабл Голдена не спас «Автодор» от домашнего поражения «Химкам»

Баскетбол 28 января 2019 19:50 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» на выезде обыграли саратовский «Автодор» со счетом 100:92 (26:23, 24:24, 21:23, 29:22).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Трэй Голден, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 передач. Его партнер по команде Борис Савович записал на свой счет 21 очко.

У гостей больше всех набрали Тони Крокер и Джордан Мики – 18 и 17 очков соответственно.

«Химки» одержали 12-ю победу в Единой лиге ВТБ и занимают второе место в турнирной таблице, а «Автодор» потерплел восьмое поражение и расположился на восьмой строчке.

В следующем матче химчане 3 февраля на выезде сыграют с «Зенитом», а саратовцы днем ранее примут «Астану».