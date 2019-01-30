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Баскетбол30 января 2019 15:32Источник: БК «Автодор»Автор: Сметанникова Дарья

Пашутин вернулся на пост главного тренера «Автодора»

На этом посту Евгений Пашутин сменил Душана Алимпиевича.

«Автодор» сообщил, что Евгений Пашутин займет пост главного тренера команды. Специалист в среду был представлен команде и будет руководить «Автодором» в предстоящем матче Кубка ФИБА-Европы с «Лейденом».

Начинал сезон Пашутин работой в «Канте».

Ранее специалист возглавлял «Автодор» с ноября 2017 года по май 2018. Под его руководством саратовская команда показала лучший результат в новейшей истории, заняв пятое место по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

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