ЦСКА переиграл «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол 30 января 2019 21:11 Источник: «Советский спорт»

Баскетболисты ЦСКА одержали победу над польской «Зеленой Гурой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16).

Самым результативным в составе российской команды в этой встрече стал защитник Нандо де Коло, набравший 17 очков. У польского клуба больше всех баллов набрал форвард Михал Соколовский (17).

Таким образом, ЦСКА одержал 15 победу в 16 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Зелена Гура», потерпев десятое поражение в лиге, располагается на 11-м месте.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке примет «Локомотив-Кубань», а «Зелена Гура» дома встретится с эстонским «Калевом».