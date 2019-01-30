ЦСКА переиграл «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА одержали победу над польской «Зеленой Гурой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16).
Самым результативным в составе российской команды в этой встрече стал защитник Нандо де Коло, набравший 17 очков. У польского клуба больше всех баллов набрал форвард Михал Соколовский (17).
Таким образом, ЦСКА одержал 15 победу в 16 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Зелена Гура», потерпев десятое поражение в лиге, располагается на 11-м месте.
В следующем матче ЦСКА на своей площадке примет «Локомотив-Кубань», а «Зелена Гура» дома встретится с эстонским «Калевом».