Димитрис Итудис: Сумели победить и показать хороший баскетбол - Советский спорт
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Баскетбол30 января 2019 22:31Источник: Единая лига ВТБ

Димитрис Итудис: Сумели победить и показать хороший баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над польской «Зеленой Гурой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (102:78).

- Поздравляю команду с победой. Как я говорил перед матчем, это первая игра из трех на этой неделе, нам также предстоит выйти на площадку в пятницу и воскресенье. Мы сумели победить и показать хороший баскетбол, при этом контролировали нагрузку – никто не сыграл больше 22 минут, а это важно с учетом нашей ситуации и микротравм, с которыми приходится иметь дело, - передает слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что в следующем матче турнира ЦСКА на своей площадке примет «Локомотив-Кубань».

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