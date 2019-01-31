Стал известен состав участников Матча звезд Единой лиги ВТБ

Баскетбол 31 января 2019 13:14 Источник: Единая лига ВТБ Автор: Гичунцев Артур

Встреча пройдет 17 февраля в Москве на «ВТБ Арене», а ведущим выступит Иван Ургант.

Официальный Twitter Единой лиги ВТБ опубликовал список игроков, которые примут участие в Матче звезд-2019.

В состав сборной Звезд России вошли: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Сергей Моня, Алексей Швед (оба – «Химки»), Андрей Воронцевич, Джоэл Боломбой, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»).

В состав сборной Звезд Мира вошли следующие игроки: Энтони Клеммонс («Астана»),, Джален Рейнолдс («Зенит»), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Серхио Родригес, Нанде Де Коло (оба – ЦСКА), Джамар Смит, Морис Ндур (оба – УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Доррелл Райт («Локомотив-Кубань»), Рашард Келли («Парма»), Д’Анджело Харрисон («Енисей»).