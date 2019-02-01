Тони Крокер: Показали, что способны отыгрывать такие отставания

Баскетбол 01 февраля 2019 01:52 Источник: БК «Химки»

Форвард «Химок» Тони Крокер – о победе над «Жальгирисом» (74:64) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Хорошая победа. Мы играли в командный баскетбол, бились, смогли вернуться в игру и повели в счете. Показали, что способны отыгрывать такие отставания. Рад, что смог помочь команде, но надеюсь, что лучшие матчи еще впереди. Очень важная для нас победа.

Новый тренер внес ряд изменений в защите и нападении, поменялся игровой ритм. Думаю, мы стали быстрее, защита, по сути, осталась такой же, но он требует от нас раньше атаковать, убегать в быстрые отрывы и бежать, так как у нас атлетичная команда с хорошими физическими данными.

Также Куртинайтис хочет, чтобы мы принимали умные решения, так как он не любит, когда на площадке происходит что-то сумасшедшее. Думаю, с тренировками мы привыкнем к нему еще больше и станем лучше, – приводит слова Крокера официальный сайт «Химок».