Баскетболисты «Лейкерс» устроили потасовку с главным тренером после поражения от «Голден Стэйт» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол03 февраля 2019 11:11Источник: The AthleticАвтор: Гичунцев Артур

Баскетболисты «Лейкерс» устроили потасовку с главным тренером после поражения от «Голден Стэйт»

Об этом сообщает The Athletic.

Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" в агрессивной форме высказали претензии главному тренеру команды Люку Уолтону.

Согласно источнику, инцидент произошел в раздевалке после поражения от "Голден Стэйт Уорриорз" (101:115) в матче регулярного чемпионата НБА.

Отмечается, что в конфликте приняли участие Лэнс Стивенсон, Майкл Бизли и Джавэйл Макги. Спор уладили только разняв тренера с игроками.

Сообщается, что баскетболисты недовольны тем, как наставник распределяет игровое время и формирует ротацию.

#нба#бк лос-анджелес лейкерс#бк голден стэйт уорриорз
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта