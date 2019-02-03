Баскетболисты «Лейкерс» устроили потасовку с главным тренером после поражения от «Голден Стэйт»

Баскетбол 03 февраля 2019 11:11 Источник: The Athletic Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает The Athletic.

Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" в агрессивной форме высказали претензии главному тренеру команды Люку Уолтону.

Согласно источнику, инцидент произошел в раздевалке после поражения от "Голден Стэйт Уорриорз" (101:115) в матче регулярного чемпионата НБА.

Отмечается, что в конфликте приняли участие Лэнс Стивенсон, Майкл Бизли и Джавэйл Макги. Спор уладили только разняв тренера с игроками.

Сообщается, что баскетболисты недовольны тем, как наставник распределяет игровое время и формирует ротацию.