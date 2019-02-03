Серхио Родригес: Лидер раздевалки ЦСКА – Итудис

Баскетбол 03 февраля 2019 18:45 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Испанец считает, что у команды нет игрового кризиса.

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес считает, что у команды нет игрового кризиса, несмотря на поражения от «Маккаби» и «Зенита».

– В европейском баскетболе плотный календарь – у нас много игр, много перелетов, – приводят «Известия» слова 32-летнего испанца. – Очень сложно пройти весь этот путь на одном дыхании и побеждать в каждом матче. Хотя все прекрасно понимают, что в ЦСКА не принимают поражений. Но они случаются и делают нас сильнее. Мы разбираем свои ошибки и уже не допускаем их в следующей игре. Поверьте, каждый день команда очень много работает, чтобы становиться лучше, сыграннее и подойти к решающим матчам сезона в боевой готовности.

– Кто лидер команды в раздевалке в этом сезоне?

– Лидер раздевалки – главный тренер Димитрис Итудис. Если говорить про игроков, то у нас нет ярко выраженного лидера. В ЦСКА каждый игрок – большой талант, который при необходимости может высказать свое мнение в раздевалке, и все прислушаются к его словам.

Напомним, в январе ЦСКА потерпел два поражения: от «Маккаби» (76:93) в Евролиге и от «Зенита» (86:93) в Единой лиге ВТБ.