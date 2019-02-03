16 очков Де Коло помогли ЦСКА одержать третью победу кряду в Единой лиге ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол03 февраля 2019 19:02Источник: «Советский спорт»

16 очков Де Коло помогли ЦСКА одержать третью победу кряду в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашней площадке обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 70:57 (24:19, 11:12, 16:9, 19:17).

Самыми результативными в составе хозяев паркета стали Нандо Де Коло (16 очков), Даниэль Хэкетт (13), Кайл Хайнс (12) и Уилл Клиберн (11).

У гостей больше всех набрали Виталий Фридзон, Матеуш Понитка и Дмитрий Хвостов – по 10 очков.

ЦСКА одержал третью победу кряду и лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив-Кубань» расположился начетвертой строчке, прервав серию из пяти побед.

В следующем матче армейцы 11 февраля на выезде сыграют с УНИКСом, а железнодорожники в тот же день на выезде встретятся с «Химками».

#единая лига втб#бк цска#бк локомотив-кубань
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