«Зенит» одержал четвертую победу кряду в Единой лиге ВТБ, обыграв «Химки»

Баскетбол 03 февраля 2019 21:35 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на домашней площадке обыграл «Химки» со счетом 86:82 (15:22, 21:16, 25:26, 25:18).

Самыми результативными в составе победителей стали Марко Симонович (22 очка), Шон Арман (15) и Филип Скрабб (12)

У гостей больше всех набрали Джордани Мики (22), Тони Крокер и Малкольм Томас (оба – 15).

«Зенит» одержал четвертую победу кряду и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Химки», потерпевшие третье поражение в последних пяти играх, расположились на второй строчке.

В следующем матче турнира петербуржцы 10 февраля на выезде сыграют с командой «Цмоки-Минск», а химчане на следующий день примут «Локомотив-Кубань».