«Зенит» одержал четвертую победу кряду в Единой лиге ВТБ, обыграв «Химки» - Советский спорт
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Баскетбол03 февраля 2019 21:35Источник: «Советский спорт»

«Зенит» одержал четвертую победу кряду в Единой лиге ВТБ, обыграв «Химки»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на домашней площадке обыграл «Химки» со счетом 86:82 (15:22, 21:16, 25:26, 25:18).

Самыми результативными в составе победителей стали Марко Симонович (22 очка), Шон Арман (15) и Филип Скрабб (12)

У гостей больше всех набрали Джордани Мики (22), Тони Крокер и Малкольм Томас (оба – 15).

«Зенит» одержал четвертую победу кряду и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Химки», потерпевшие третье поражение в последних пяти играх, расположились на второй строчке.

В следующем матче турнира петербуржцы 10 февраля на выезде сыграют с командой «Цмоки-Минск», а химчане на следующий день примут «Локомотив-Кубань».

#единая лига втб#бк зенит#бк химки
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