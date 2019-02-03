Центровой «Зенита» Рейнольдс – самый ценный игрок Единой лиги ВТБ в январе

Баскетбол 03 февраля 2019 23:33 Источник: Единая лига ВТБ

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс признан самым ценным игроком Единой Лиги ВТБ по итогам января.

Рейнольдс в гонке за титул MVP в первом месяце 2019 года опередил двух других центровых – ДжаДжуана Джонсона из «Локомотива-Кубани» и Джоэля Боломбоя из ЦСКА.

В январе «Зенит» одержала три победы (над «ПАРМОЙ», «Нижним Новгородом», и ЦСКА) и продолжил борьбу за попадание в тройку сильнейших команд Лиги, а Джален показал себя настоящим лидером, набирая в среднем 16,0 очка, 8,0 подбора, 2,7 передачи и 24,7 балла за эффективность действий.