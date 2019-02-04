Дабл-дабл Ирвинга помог «Бостону» прервать победную серию «Оклахомы» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол04 февраля 2019 00:46Источник: «Советский спорт»

Дабл-дабл Ирвинга помог «Бостону» прервать победную серию «Оклахомы»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтик» на домашней площадке обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 134:129 (31:29, 35:29, 33:35, 35:36).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Кари Ирвинг (30 очков, 11 подборов), Маркус Моррис (19 очков), Маркус Смарт (18) и Эл Хорфорд (17).

У гостей больше всех набрали Пол Джордж (37), Расселл Уэстбрук (22) и Деннис Шредер (16).

«Бостон» одержал четвертую победу кряду и занимает третье место в Восточной конференции, а «Оклахома», прервавшая серию из семи побед, расположилась на третьей строчке на Западе.

В следующем матче «Селтикс» 6 февраля на выезде сыграют с «Кливлендом», а «Тандер» в тот же день примут «Орландо».

#нба#бк бостон селтикс#бк оклахома-сити тандер#ирвинг кайри
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта